Finnair meldet mehr Passagiere

Im Oktober 2013 stiegen bei Finnair rund 799.300 Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 6,4 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde die Verkehrsleistung um 0,2 Prozent auf 2,654 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 2,086 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 4,3 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,1 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent angestiegen. Finnair konnte im Oktober 13.406 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Zunahme von 4,6 Prozent. Von Januar bis Ende Oktober flogen mit der Fluggesellschaft aus Finnland 7,921 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.