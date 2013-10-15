Finnair meldet mehr Passagiere

Im September 2013 stiegen bei Finnair rund 829.700 Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 7,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um vier Prozent auf 2,646 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 2,147 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 7,4 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,6 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent angestiegen. Finnair konnte im September 13.129 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 5,4 Prozent. Von Januar bis Ende September konnte Finnair 7,121 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 6,4 Prozent.