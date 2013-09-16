Finnair meldet mehr Passagiere

Im August 2013 stiegen bei Finnair rund 857.900 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 10,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2013 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 6,4 Prozent auf 2,785 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser starken Expansion gut mithalten, es konnten 2,374 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 12,3 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresaugust um 4,5 Prozentpunkte auf 85,2 Prozent gestiegen. Finnair konnte im August 2013 13.139 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem August 2012 einer Zunahme von 3,5 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Finnair mit 6,292 Millionen Passagieren 6,2 Prozent mehr Leute ein als ein Jahr zuvor.