Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Juli 2013 stiegen bei Finnair rund 877,1 Tausend Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 8,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,5 Prozent auf 2,844 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten und verbesserte sich um zehn Prozent auf 2,461 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 70,3 Prozent verbessert. Finnair konnte im Juli 2013 12.887 Tonnen an Fracht transportieren, das waren 5,8 Prozent mehr als im Juli 2012.