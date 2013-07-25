Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Juni 2013 stiegen bei Finnair rund 856.100 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 7,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um sechs Prozent auf 2,695 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 2,246 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 8,3 Prozent entspricht. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 1,8 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent. Finnair konnte im Juni 13.176 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Zunahme von 5,1 Prozent entspricht. Mit Finnair flogen im ersten Halbjahr 2013 4,557 Millionen Fluggäste, dies waren 5,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.