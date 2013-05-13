Finnair meldet mehr Passagiere

Im April 2013 stiegen bei Finnair rund 766.300 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 6,4 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um 6,7 Prozentpunkte auf 2,520 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 5,9 Prozentpunkte auf 1,910 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresapril um 0,5 Prozentpunkte auf 75,8 Prozent zurück gegangen. Finnair konnte im April 12.208 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Zuwachs von 1,3 Prozentpunkten.