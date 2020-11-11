Finnair meldet Oktoberzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Oktober 2020 stiegen bei Finnair insgesamt 100,8 Tausend Fluggäste zu (Vorjahresoktober 1,266 Millionen), verglichen mit dem Oktober 2019 entspricht dies einem krisenbedingten Einbruch von 92 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 88,5 Prozent auf 464,9 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist Corona bedingt um 95,6 Prozent auf 147,1 Tausend Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 50,7 Prozentpunkte auf 31,6 Prozent zurückgegangen.

Finnair konnte im Oktober 5.037 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 70,0 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober konnte Finnair 3,308 Millionen Passagiere (Vorjahr 12,412 Millionen Passagiere) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Rückgang von 73,3 Prozent.