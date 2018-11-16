Finnair meldet Oktoberzahlen

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im Oktober 2018 stiegen bei Finnair 1,142 Millionen Passagiere zu, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 8,2 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde die Verkehrsleistung um 8,7 Prozent auf 3,681 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, es konnten 2,952 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 5,3 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,6 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent zurückgegangen.

Finnair konnte im Oktober 16.037 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Zunahme von 4,3 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit der Fluggesellschaft aus Finnland 11,268 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 12,6 Prozent.