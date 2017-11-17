Finnair meldet Oktoberzahlen

Im Oktober 2017 stiegen bei Finnair 1,055 Millionen Passagiere zu, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 13,2 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde die Verkehrsleistung um 16,8 Prozent auf 3,386 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, es konnten 2,777 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 19,9 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,1 Prozentpunkte auf 82,0 Prozent angewachsen.

Finnair konnte im Oktober 15.378 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Zunahme von 15,1 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit der Fluggesellschaft aus Finnland 10,003 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.