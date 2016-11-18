Finnair meldet Oktoberzahlen

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2016 stiegen bei Finnair 932.500 Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Abnahme von 0,1 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde die Verkehrsleistung um 3,9 Prozent auf 2,899 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, es konnten 2,316 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 2,1 Prozent entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,4 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent zurückgegangen.

Finnair konnte im Oktober 13.358 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Zunahme von 5,6 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit der Fluggesellschaft aus Finnland 9,199 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.