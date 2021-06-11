Finnair meldet Maizahlen
11.06.2021 PS
Im Mai 2021 stiegen bei Finnair 82,8 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einem Anstieg von 210 Prozent.
Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat Mai 2019 noch 1,295 Millionen Passagiere, mit 82 Tausend Fluggäste ist man also noch meilenweit von der Normalität entfernt. Die Verkehrsleistung konnte gegenüber dem Vorjahresmai um 318 Prozent auf 410 Millionen Sitzplatzkilometer aufgebaut werden, die Nachfrage hat sich um 306 Prozent auf 119 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte nur 29,0 Prozent.
Finnair konnte im Mai 6.765 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 53,6 Prozent.