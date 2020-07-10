Finnair meldet Junizahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Juni 2020 stiegen bei Finnair 55,2 Tausend Fluggäste zu (Vorjahr 1,388 Millionen), wegen der Corona Krise waren das 96 Prozent weniger als im Vorjahresjuni.

Im Juni reflektiert sich bei Finnair verglichen mit dem Mai nur eine leichte Verbesserung bei den Passagierzahlen. Finnair konnte im Juni doppelt so viele Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen wie im Mai, dabei kann man noch nicht von einer richtigen Erholung sprechen. Die Verkehrsleistung wurde um 96,9 Prozent auf 56,7 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage brach um 98,4 Prozent 56,7 Millionen Sitzplatzkilometer ein. Die Auslastung hat sich um 42,4 Prozentpunkte auf 43,8 Prozent verschlechtert.

Finnair konnte im Juni 4.084 Tonnen an Fracht transportieren (Vorjahr 14.859 Tonnen), was einem Corona bedingten Einbruch von 72,5 Prozent entspricht.

Mit Finnair flogen im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 2,753 Millionen Fluggäste (Vorjahr 7,059 Millionen), dies waren 61,0 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresperiode.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020