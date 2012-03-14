Finnair meldet Februarzahlen
14.03.2012 BGRO
Im Februar 2012 hat die Nachfrage bei der Tochterunternehmung von Republic Airways um 19 Prozentpunkte auf 794,889 Millionen Sitzplatzmeilen zugenommen.
Im Februar 2012 stiegen bei Finnair rund 666.800 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von vierzehn Prozentpunkten.
Die Verkehrsleistung wurde im Februar 2012 verglichen mit dem Vorjahresmonat um 7,9 Prozentpunkte auf 2,464 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 11,8 Prozentpunkte auf 1,871 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,6 Prozentpunkte auf 75,9 Prozent gestiegen. Finnair konnte im Februar 2012 12.558 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem Februar 2011 einem Anstieg von 20,2 Prozentpunkten.