Finnair meldet Februarzahlen

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Februar 2012 hat die Nachfrage bei der Tochterunternehmung von Republic Airways um 19 Prozentpunkte auf 794,889 Millionen Sitzplatzmeilen zugenommen.

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni) Im Februar 2012 stiegen bei Finnair rund 666.800 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von vierzehn Prozentpunkten.