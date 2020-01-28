Finnair meldet Dezemberzahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Dezember 2019 stiegen bei Finnair 1,154 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 11,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 12,3 Prozent auf 3,915 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 13,5 Prozent auf 3,024 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresdezember um 0,8 Prozentpunkte auf 77,2 Prozent angestiegen. Finnair konnte im Dezember 13.811 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2019 konnte Finnair 14,650 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 10,3 Prozent. Das Angebot erreichte bei Finnair im letzten Jahr 47,188 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einer Ausweitung von 11,3 Prozent. Die Nachfrage ist um 11,2 Prozent auf 38,534 Milliarden Sitzplatzkilometer angewachsen. Die durchschnittliche Auslastung aller Flüge lag im Berichtsjahr 2019 bei soliden 81,7 Prozent.