Finnair meldet Dezemberzahlen

Im Dezember 2018 stiegen bei Finnair 1,033 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 8,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 11,1 Prozent auf 3,486 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 5,5 Prozent auf 2,664 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um vier Prozentpunkte auf 76,4 Prozent verschlechtert. Finnair konnte im Dezember 13.418 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 11,7 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2018 konnte Finnair 13,281 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,6 Prozent. Das Angebot erreichte bei Finnair im letzten Jahr 42,386 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einer Ausweitung von 14,8 Prozent. Die Nachfrage ist um 12,7 Prozent auf 34,660 Milliarden Sitzplatzkilometer angewachsen. Die durchschnittliche Auslastung aller Flüge lag im Berichtsjahr 2018 bei soliden 81,8 Prozent.