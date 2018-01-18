Finnair meldet Dezemberzahlen

Im Dezember 2017 stiegen bei Finnair 951,4 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von dreizehn Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 15,1 Prozent auf 3,138 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage konnte um 17,4 Prozent auf 2,524 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,6 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent verbessert. Finnair konnte im Dezember 12.010 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 34,6 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2017 konnte Finnair 11,904 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9.6 Prozent.