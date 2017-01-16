Finnair meldet Dezemberzahlen

Finnair Airbus A340 (Foto: Airbus)

Im Dezember 2016 stiegen bei Finnair 842 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 6,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 4,9 Prozent auf 2,725 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage konnte um 7,7 Prozent auf 2,150 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,1 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent verbessert. Finnair konnte im Dezember 8.925 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 14,9 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2016 konnte Finnair 10,867 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.