Finnair meldet Dezemberzahlen

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im Dezember 2015 stiegen bei Finnair 790,8 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 9,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 8,1 Prozent auf 2,599 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage hat sich um 7,8 Prozent auf 1,997 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,2 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent verschlechtert. Finnair konnte im Dezember 10.492 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 7,3 Prozent.

Von Januar bis Dezember 2015 konnte Finnair 10,294 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einer Zunahme von 6,9 Prozent.