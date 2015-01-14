Finnair meldet Dezemberzahlen

Im Dezember 2014 stiegen bei Finnair 721,2 Tausend Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 3,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,5 Prozent auf 2,405 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage hat sich um 0,2 Prozent auf 1,853 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,3 Prozentpunkte auf 77,0 Prozent verbessert. Finnair konnte im Dezember 11.317 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von 3,8 Prozent. Von Januar bis Dezember 2014 konnte Finnair 9,629 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 3,9 Prozent.