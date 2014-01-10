Finnair meldet Dezemberzahlen

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Dezember 2013 stiegen bei Finnair 694,1 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht verglichen mit dem Vorjahresdezember einer Zunahme von 4,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,9 Prozent auf 2,440 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 1,849 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,7 Prozentpunkte auf 75,8 Prozent zurück gegangen. Finnair konnte im Dezember 11.760 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Zuwachs von fünf Prozent. Von Januar bis Dezember 2013 konnte Finnair 9,269 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 5,6 Prozent.