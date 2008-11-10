Finnair kommuniziert Oktober Zahlen

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Berichtsmonat Oktober flogen mit Finnair mehr Fluggäste als ein Jahr zuvor, die Auslastung stieg um 1,7 Prozent auf 78,2 Prozent.

Mit Finnair flogen im Oktober 2008 751.900 Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 4,8 Prozent. Bis Ende Oktober frequentierten 7 Millionen Fluggäste die Airline aus dem hohen Norden, das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Die Auslastung lag bei 78,2 Prozent. Bei der Fracht ging das Volumen um 2,7 Prozent zurück, über die ganzen 10 Monate gerechnet ist Finnari bei der Luftfracht jedoch noch mit 12,8 Prozent gewachsen.