Finnair kann kräftig wachsen

Im Berichtsmonat Februar flogen 1,28 Millionen Passagiere mit der finnischen Fluggesellschaft. Das sind sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Finnair hat ihr Angebot auf den Europa Routen um fast 20 Prozent ausgeweitet, auf den Asien Routen stockten die Finnen um 27,9 Prozent auf. Auf diesen beiden Segmenten nahm die Auslastung wegen der starken Kapazitätserweiterung ab. In Europa verschlechterte sich die Auslastung um 3,2 und auf den Asienrouten um 4,5 Prozent. Auf den Nordatlantikrouten weitete die Finnair ihr Angebot lediglich um 6 Prozent aus, dort konnte die Auslastung um 2,2 Prozent verbessert werden. Über das ganze Streckennetz gerechnet weitete Finnair ihr Angebot um 17,3 Prozent aus, diese Anpassungen gegen oben brachten eine schlechtere Auslastung der Flüge mit sich, die Finnair Flüge waren durchschnittlich mit 74,8 Prozent besetzt. Im Frachtbereich konnte Finnair 17 Prozent zulegen.