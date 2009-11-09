Finnair kürzt Kapazität erneut

Finnair hat ihre Kapazität im Oktober erneut der sinkenden Nachfrage angepasst und die Anzahl verfügbarer Sitze drastisch verkleinert.

Durch die verkleinerte Kapazität verbesserte sich im Oktober die Auslastung um 0,5 Prozentpunkte. Die Airline rechnet damit, dass die Marktsituation auch im Winter schwierig bleiben wird und weitere Anpassungen im Verkehr gemacht werden müssen. Insbesondere für den nichtgeschäftlichen Reiseverkehr erwartet Finnair einen harten Winter. Dafür scheint die Krise im Cargobereich fast vorbei zu sein. Finnair bereitet sich auf einen Jahresverlust für 2009 vor.

Link: Finnair