Finnair im Abwärtstrend

Auch Finnair kann für den Monat Juni nur eine Abnahme des Passagiervolumens vermelden.

Der Passagierverkehr ging im Vergleich zum Juni 2008 um 13,4 Prozent zurück. Die Nachfrage ist immer noch im Rückwärtstrend und Finnair hat bereits mit entsprechenden Kapazitätskürzungen um 14,2 Prozent reagiert. Die Auslastung stieg als Folge um 0,6 Prozentpunkte an. Das Cargovolumen schrumpfte um 20,7 Prozent. Der Einbruch der Nachfrage reduzierte den durchschnittlichen Preis pro Passagierkilometer um mehr als 18 Prozent im zweiten Quartal.