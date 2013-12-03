Finnair gibt erweiterten Sommerflugplan bekannt

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Die finnische Fluggesellschaft Finnair legt mit Pisa, Biarritz und Alanya im kommenden Sommerflugplan drei neue saisonale Destinationen auf.

Wie die Airline mitteilte, werden im Sommer zwei wöchentliche Flüge nach Pisa in Italien und Biarritz in Frankreich angeboten. Außerdem werden die täglichen Verbindungen nach Düsseldorf und Zürich von zwei auf vier Flüge aufgestockt. Auch das türkische Antalya und die finnische Hafenstadt Vaasa werden im Sommerflugplan häufiger angeflogen. Zwischen Juni und August profitieren Finnair Reisende von zusätzlichen Frequenzen auf den beliebten Linien nach Kopenhagen, Dubrovnik, Malaga, Paris, Rom und Tel Aviv.