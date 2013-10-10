Finnair bietet neu gegen Bezahlung Mahlzeiten an

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Seit dem 1. Oktober 2013 haben Finnair Kunden auf Europaflügen die Möglichkeit Mahlzeiten gegen Bezahlung vorzubestellen.

Finnair bietet neben den kostenlosen Snacks nun neu Frühstücksenchilada (ganztägig), Burgunderbraten, Pasta Bolognese, Hühnchen Korma mit Reis sowie frischen Salat mit Räucherlachs als Mahlzeiten an, die vor Reisebeginn bestellt und bezahlt werden können. Die Mahlzeiten werden allen Passagieren der Economy Klasse auf allen Linienflügen innerhalb Europas angeboten, einschließlich der von der Finnair Partnerfluggesellschaft Flybe Finland durchgeführten Flügen, mit Ausnahme von finnischen Inlandsflügen und Flügen nach Stockholm, St. Petersburg, Tallinn, Riga und Vilnius. Flugsegmente von Madrid nach Helsinki sind aus betrieblichen Gründen ebenfalls ausgeschlossen. Für Business Klasse Passagiere erübrigt sich dieser Service, da hier bereits Mahlzeiten im Preis inbegriffen sind.