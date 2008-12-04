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Finnair beziffert Kosten aus Blockade in Thailand

04.12.2008 NCAR
FinnairA320_400
Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Finnair sagte gestern, dass die Kosten wegen den Verspätungen und Annullierungen ihrer Thailand Flüge über EUR 4 Millionen (USD 5,06 Millionen) betragen werden.

„Wir erwarten, dass die Koste wegen der Folgeeffekte noch ansteigen werden,“ hiess es in einer Mitteilung. In Thailand hoben die Demonstranten gestern ihre achttägige Blockade der zwei wichtigsten Flughäfen auf und weckten damit die Hoffnung auf Rückkehr bei den 230,000 gestrandeten Touristen.

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