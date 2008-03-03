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Finnair bestellt drei weitere E 190

03.03.2008 PSEN
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Finnair hat eine Bestellung für drei weitere E 190 Flugzeuge aufgegeben, Liefertermin 2010, 2011.

Finnair

Finnair hat eine Bestellung für weitere drei E 190 Flugzeuge aufgegeben, Liefertermin 2010, 2011.

Die Flugzeughersteller sind über Jahre hinaus mit Bestellungen blockiert. Mit dieser langfristigen Bestellung sichert sich die Airline die Kapazitätsverfügbarkeit für ihr erwartetes Wachstum in Folge des florierenden Marktes in Asien. Letzte Woche wurden sieben E-190 geliefert, eine ist dieses Jahr noch ausstehend, ebenso sieben E-170.

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