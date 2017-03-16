Finnair beförderte im Februar mehr Passagiere

Im Februar 2017 stiegen bei Finnair 834.400 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 2,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 2,2 Prozent auf 2,544 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert, die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 2,109 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresfebruar um 3,8 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent angestiegen.

Finnair konnte im Februar 9.736 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Minus von 7,7 Prozent.