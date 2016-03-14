Finnair beförderte im Februar mehr Passagiere

Airbus A350-900 Finnair (Foto: Airbus)

Im Februar 2016 stiegen bei Finnair 714.800 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 13,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 8,4 Prozent auf 2,599 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 8,7 Prozent auf 2,057 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresfebruar um 0,8 Prozentpunkte auf 79,1 Prozent angestiegen. Finnair konnte im Februar 10.550 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 7,8 Prozent.