Finnair beförderte im Februar mehr Passagiere

Im Februar 2015 stiegen bei Finnair rund 719.500 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 3,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 2,9 Prozent auf 2,399 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 2,2 Prozent auf 1,891 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresfebruar um 0,6 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent zurück gegangen. Finnair konnte im Februar 9.785 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Minus von 6,8 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2014 konnte Finnair 9,629 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Passagierwachstum von 3,9 Prozent.