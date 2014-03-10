Finnair beförderte im Februar mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Februar 2014 stiegen bei Finnair rund 696.600 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 3,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um zwei Prozent auf 2,330 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um 3,5 Prozent auf 1,852 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresfebruar um 1,2 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent zurück gegangen. Finnair konnte im Februar 10.499 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Plus von 8,2 Prozent. Im Geschäftsjahr 2013 konnte Finnair 9,269 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.