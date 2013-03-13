Finnair beförderte im Februar mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im Februar 2013 stiegen bei Finnair rund 675.300 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 1,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 3,5 Prozentpunkte auf 2,380 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 1,918 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,7 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent gestiegen. Finnair konnte im Februar 9.703 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht gegenüber dem Februar 2012 einem Rückgang von 22,7 Prozentpunkten.