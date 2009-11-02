Finnair Piloten drohen mit Streik

Die Piloten Finnair haben angedroht, am 16. November 2009 in einen Streik zu treten, sollten sie keine Einigung mit der Geschäftsleitung erlangen.

Wie viele andere Airlines hat auch Finnair Kapazität und Stellen gekürzt und einige Sparprogramme lanciert. Der Vorsitzende der Gewerkschaft, Kristian Rintala, sagte, das Ziel der Piloten sei eine Einigung über die Arbeitsbedingungen mit der Geschäftsleitung. Sollte dies nicht gelingen, würden rund 800 Finnair Piloten ihre Arbeit niederlegen. Davon betroffen wären sowohl der Inland- als auch der internationale Verkehr. Sollte es tatsächlich zu einem Streik kommen, will die Airline so viele Flüge wie möglich durchführen.