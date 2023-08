Finnair CEO geht

Jukka Hienonen, CEO und Präsident der Finnair, verlässt die Airline, nachdem diese einen Quartalsverlust von 56,9 Millionen Euro verbuchen musste.

In seinem Kündigungsschreiben sagte Hienonen, er habe in den vier Jahren seiner Tätigkeit für die Airline gute und schlechte Zeiten erlebt, jetzt sei es Zeit für einen Kurswechsel. Er sei mit den erzielten Resultaten nicht zufrieden, die durchgeführten Änderungen seien ungenügend gewesen. Mit den bestehenden Strukturen werde es der Airline nicht gelingen, sich zu behaupten, diese zu verändern, habe sich jedoch als sehr schwierig herausgestellt. Hienonen wird nach einer Kündigungsfrist von sechs Monaten die Airline verlassen. Im ersten Quartal war der Umsatz um zehn, im zweiten sogar um 21,6 Prozent zurückgegangen. Der Passagierverkehr sank um 8,5 Prozent, durch die gleichzeitige Reduktion der Kapazität um 11,5 Prozent stieg zumindest die Auslastung um 2,5 Prozentpunkte. Gestern wurde ein Kostenkürzungsplan angenommen, mit welchem Finnair 200 Millionen Euro einsparen will. Der Plan sieht die Entlassung von 6.000 Angestellten, darunter 700 Piloten vor. 600 Mitarbeitende wurden bereits entlassen.

