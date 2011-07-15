Finnair, Airbus Flüge mit Biotreibstoff

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Auch Finnair hat Flüge mit einem Biotreibstoff bekannt gegeben, die Fluggesellschaft aus Finnland wird einige Flüge zwischen Helsinki und Amsterdam mit einem 50 zu 50 Gemisch aus Kerosin und Biotreibstoff durchführen.

Die Flüge sollen mit einem Airbus A319 oder A320 in der Woche vom 18. Juli stattfinden. Bei den Tests werden die Maschinen mit einem Treibstoffgemisch aus Kerosin und wiederverwertetem Gemüseöl betrieben werden. Das Biotreibstoffgemisch wird durch die Firma SkyNRG, die durch KLM, North Sea Group und Spring Associates ins Leben gerufen wurde, hergestellt. Finnair hat bekanntgegeben, dass mindestens drei Flüge mit diesem 50 zu 50 Gemisch erfolgen sollen.