Finanzkrise hat Wirkung auf Flugbranche

Die weltweite Finanzkrise wird ernsthafte Auswirkungen auf die Fluggesellschaften haben, sagten die Chefs der Branche am Mittwoch.

„Die Finanzkrise wird zu Geldproblemen führen,“ sagte Jean Christoph Debus, Geschäftsführer von Condor, die zur Mehrheit dem Tourismuskonzern Thomas Cook gehört. An einer Podiumsdiskussion in Cologne sagte er, er erwarte, dass die Kreditkosten für neue Flugzeuge steigen, während das Absichern des Treibstoffs schwieriger wird.

„Die Finanzkrise kann der Branche grosse Probleme bereiten, weil sie so kapitalintensiv ist,“ sagte Wolfgang Prock-Schauer CEO der indischen Jet Airways. Harry Hohmeister, Chef der Swiss, sagte in einem Interview im letzten Monat, er erwarte einen Nachfragerückgang im Businessbereich, der sich im Finanzzentrum Schweiz bemerkbar machen wird.