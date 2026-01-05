Fiege übernimmt Luftfrachtabfertigung in Köln Bonn

Flughafen Köln Bonn Low Pass (Foto: Robert Kühni)

Fiege Air Cargo Logistics (FACL) übernimmt den Betrieb des „Cologne Bonn Cargo Centers“ am Flughafen Köln Bonn von dnata.

Ab 2026 zeichnet FACL als langfristiger Partner für die gesamte allgemeine Luftfrachtabfertigung des NRW-Drehkreuzes verantwortlich.

Die Fiege Air Cargo Logistics GmbH & Co. KG (FACL) weitet ihr Einsatzgebiet und Portfolio aus: Die Cargo-Handling-Tochter der Fiege-Gruppe übernimmt zum 1. Januar 2026 die gesamte allgemeine Luftfracht-Abfertigung im Cargo-Center des Flughafens Köln/Bonn. Für die Leitung des Standorts Köln/Bonn hat FACL den erfahrenen Logistikmanager Christian Biesecke gewonnen, der zuletzt als Bereichsleiter Fracht und Logistik das Cargo-Geschäft an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden verantwortete.

Benjamin Looser, Geschäftsführer von Fiege Air Cargo Logistics, sagt: „Mit der Übernahme des Cologne Bonn Cargo Centers gehen wir einen wichtigen Schritt mit Blick auf unsere Wachstumsstrategie – und übernehmen nach unseren Kundengeschäften in Frankfurt und Zürich nun erstmals das gesamte General-Cargo-Handling an einem Flughafen. Wir sind dem Flughafen Köln/Bonn sehr dankbar für die offenen Gespräche und das Vertrauen, das das Cargo-Team in uns setzt. Wir freuen uns auf die anstehenden Aufgaben und möchten als langfristiger Partner und mit unserer Expertise dazu beitragen, das Geschäftsfeld Luftfracht am Köln Bonn Airport zusammen mit dem Flughafen-Management erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Cenk Özöztürk, Geschäftsführer der Flughafen Köln/Bonn GmbH, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir mit Fiege Air Cargo Logistics einen strategischen Partner für den Betrieb unseres Cologne Bonn Cargo Centers gewinnen konnten, der über eine tiefgreifende Expertise verfügt und das gesamte Leistungsspektrum in der Logistik sowie im Frachthandling abdeckt. Die Entscheidung ist das Ergebnis sehr konstruktiver Gespräche und eines gemeinsamen Verständnisses zur Weiterentwicklung unseres Standorts und zur Erschließung neuer Marktpotenziale. Wir freuen uns auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Fiege, mit der wir das General-Cargo-Geschäft am Köln Bonn Airport nachhaltig stärken und ausbauen möchten.“

Fiege Air Cargo Logistics ist eine Tochtergesellschaft des Grevener Kontraktlogistikexperten Fiege. Im Lufthansa Cargo Center (LCC) am Frankfurter Flughafen ist FACL seit über fünf Jahren mit der physischen Luftfrachtabfertigung beauftragt. Seit Anfang 2025 ist das Unternehmen zudem als Mail-Handling-Partner für Swiss WorldCargo am Flughafen Zürich tätig. Darüber hinaus übernimmt die Fiege-Tochter BCL Buck CargoLogistik ebenfalls Groundhandling-Aktivitäten am Flughafen Frankfurt, unter anderem für die Frankfurt Cargo Services GmbH (FCS) und Qatar Airways. Nun kommt mit Köln/Bonn ein weiterer Standort hinzu.

Über Fiege

Die Fiege-Gruppe mit ihrem Stammsitz im westfälischen Greven zählt zu den innovativsten Logistikanbietern in Europa. Mit 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 136 Standorten in 14 Ländern ist Fiege international tätig – von den Kernmärkten in Europa bis nach Asien. Fiege ist ein Familienunternehmen in der fünften Generation und gilt als Pionier der Kontraktlogistik. Den Kern der Geschäftsaktivitäten bilden modulare Lösungen in den Bereichen Logistik, Digital Services, Real Estate und Ventures. 2024 erwirtschaftete die Fiege-Gruppe einen Umsatz von zwei Milliarden Euro und verfügt über mehr als 4,6 Millionen Quadratmeter Logistikfläche.