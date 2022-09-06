Feste Dienstpläne nun auch bei Wizz Air

Wizz Air ab Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Wizz Air bietet ihren Piloten und Kabinenmitgliedern nun feste Dienstpläne. Das Fixed Rostering-Schema wird ab Oktober 2022 schrittweise in der gesamten Wizz Air Group eingeführt.

Das neue System wurde so gestaltet, dass es die operative Stabilität der Fluggesellschaft gewährleistet und ihre ehrgeizigen Entwicklungspläne unterstützt. Piloten und Flugbegleitern werden verschiedene feste Muster angeboten, die Einsätze langfristig besser planen lassen und so die Lebensqualität der Crews verbessern.

Piloten, die die derzeitigen flexiblen Dienstpläne beibehalten wollen, bekommen eine Ausgleichszahlung, teilte die Airline mit. Die neuen festen Dienstpläne, die je nach Arbeitsort und je nach persönlicher Präferenz unterschiedlich sein können, werden in den nächsten sechs Monaten eingeführt. ?Diese neue Flexibilität wird die Work-Life-Balance unserer Kollegen weiter verbessern und Wizz Air zu einem noch besseren Arbeitsplatz machen,“ erläutert Roland Tischner, Operations Officer bei Wizz Air.

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