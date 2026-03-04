Fest für Terminal 3 in Frankfurt

Fest für Terminal 3 in Frankfurt (Foto: FRAPORT)

Ready for Take-off: Fraport und HIT RADIO FFH laden die Region zum großen Terminal 3-Eröffnungsfest ein.

Die Fraport AG und HIT RADIO FFH laden am 11. und 12. April 2026 zu einem ganz besonderen Ereignis am neuen Terminal 3 des Flughafen Frankfurt ein: Unter dem Titel „Ready for Take-off – das große Terminal 3-Event“ feiern gemeinsam bis zu 30.000 Gäste die Eröffnung des neuen Terminals, bevor es offiziell in Betrieb geht. Die Tickets sind ab sofort online auf FFH.de unter folgendem Link erhältlich:

https://www.ffh.de/terminal3

Interessierte können eines von jeweils vier Zeitfenstern pro Veranstaltungstag für ihren Besuch auswählen.

Buntes Programm mit Einblicken in das neue Terminal

An beiden Tagen erwartet die Besucher von 10 bis 18 Uhr ein buntes Bühnenprogramm von HIT RADIO FFH mit Live-Musik, den FFHModeratoren Julia Nestle, Evren Gezer und Daniel Fischer, spannenden Gewinnspielen und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Ein besonderes Highlight ist das kostenfreie Riesenrad, das einen einzigartigen Ausblick über den Flughafen Frankfurt ermöglicht. Eine Ausstellung von Flughafen- und Bundespolizei-Fahrzeugen bietet ebenfalls Unterhaltung für Groß und Klein.

Darüber hinaus haben Gäste die Chance, einen Blick hinter die beeindruckende 18 Meter hohe Glasfassade der Check-in-Halle zu werfen. In der Halle gibt es zahlreiche Info-Points, an denen die Highlights des neuen Terminal 3 präsentiert werden. Zahlreiche Foodtrucks und ein Biergarten sorgen währenddessen für das leibliche Wohl.

Anreise zur Veranstaltung

An beiden Veranstaltungstagen stehen den Gästen mehrere Anreiseoptionen zur Verfügung. So können sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Regional- und Fernbahnhof und anschließend mit der neuen Sky Line-Bahn bequem direkt vor das neue Terminal 3 fahren. Alternativ ist die Anreise mit dem Auto und dem Fahrrad möglich. Insgesamt stehen 4.000 kostenfreie Pkw-Stellplätze im Parkhaus gegenüber von Terminal 3 sowie weitere Abstellflächen für Fahrräder bereit.

Terminal 3 ist ready for Take-off

Mit dem Fest rückt die Inbetriebnahme des neuen Terminals immer näher: Am 22. April 2026 findet die feierliche Eröffnung des Terminal 3 statt, bevor am 23. April der erste Flug abhebt. Mit den zunächst drei Flugsteigen G, H und J bietet die neue Infrastruktur Platz für rund 19 Millionen Passagiere jährlich.

Flughafen Frankfurt