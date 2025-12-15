Ferienwelle am Flughafen Düsseldorf

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Sonne, Schnee und Familienbesuche: Der Flughafen Düsseldorf erwartet rund 865.000 Passagiere in den Weihnachtsferien.

Weihnachten in der Sonne, Silvester im Schnee oder ein Wiedersehen mit der Familie: Viele Menschen nutzen die Feiertage für eine Reise. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar rechnet der Airport mit mehr als 6.100 Flügen und rund 865.000 Passagieren. Das entspricht einem Plus von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Reisevielfalt von der Wintersonne bis zum Nordlicht

Wenn das Wetter hierzulande kalt und ungemütlich ist, zieht es viele Reisende in wärmere Ziele. Beliebt sind vor allem die Kanaren, Ägypten und die Golfstaaten. Emirates, Etihad und Qatar Airways verbinden Düsseldorf täglich mit Dubai, Abu Dhabi und Doha. Eurowings hat das Angebot seit dem 13. Dezember um drei wöchentliche Flüge zum Flughafen Dubai World Central erweitert.

Europäische Metropolen sind ebenfalls gefragt. London, Paris, Madrid, Rom oder Wien stehen mit zahlreichen wöchentlichen Verbindungen im Flugplan – easyJet etwa fliegt während der Ferien täglich nach London-Gatwick.

Auch klassische Winterregionen erfreuen sich großer Beliebtheit. Seit dem 12. Dezember verbindet Eurowings freitags und sonntags Düsseldorf mit Innsbruck, ideal für ein verlängertes Wochenende in den Alpen. Sky Alps stockt die Flüge nach Bozen auf, TUI fly startet am 20. Dezember eine neue Verbindung ins schwedisch-norwegische Skigebiet Sälen-Trysil.

Und wer es noch nordischer mag: Eine ganze Reihe skandinavischer Ziele lockt mit verschneiten Landschaften und Nordlichtern, darunter Tromsø, Rovaniemi und Kiruna.

Unterwegs zu Freunden und Verwandten

In der Ferienzeit nutzen viele Menschen die Gelegenheit, Familie und Freunde zu besuchen. Besonders Ziele in der Türkei, im Nahen Osten und in Südosteuropa sind stark gefragt. Dazu zählen unter anderem Pristina, Skopje, Erbil, Beirut sowie zahlreiche anatolische Städte. Neu im Flugplan ist Sulaymaniyah im Nordirak, das Condor ab 16. Dezember einmal pro Woche anfliegt.

Ein Airport-Besuch lohnt sich auch ohne Flugticket

Wer kurz vor dem Fest noch Geschenke sucht, ist im Terminal des Flughafens Düsseldorf gut aufgehoben. Die Shops im öffentlichen Bereich bieten eine große Auswahl und haben auch an den Feiertagen geöffnet. Außerdem lassen sich hier Last-Minute-Trips buchen oder bereits die nächsten Ferien planen: Im Reisemarkt des Terminals beraten gut ein Dutzend Reisebüros zu Zielen weltweit.

Für eine Auszeit zwischendurch laden Cafés und Restaurants zum Verweilen ein.

Tipp: Ab einem Einkaufswert von 20 Euro parken Besucherinnen und Besucher im Parkhaus P3 drei Stunden lang für nur fünf Euro.