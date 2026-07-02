Ferienstart am Hamburg Airport

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Mit Beginn der Sommerferien in Hamburg und Schleswig-Holstein zieht das Reiseaufkommen am Hamburg Airport deutlich an.

In den ersten Tagen der Ferien werden täglich bis zu 55.000 an- und abreisende Fluggäste sowie rund 370 Starts und Landungen erwartet. Für die gesamten Sommerferien rechnet Hamburg Airport mit rund 2 Millionen Fluggästen – die Nachfrage liegt damit auf dem ähnlich hohen Niveau des Vorjahres. Der stärkste Reisetag innerhalb der Ferienwochen ist jeweils der Freitag. Die große Reiselust trifft dabei auf ein breites Angebot: Reisende ab Hamburg haben rund 120 Direktziele in über 40 Ländern zur Auswahl. Besonders klassische Urlaubsdestinationen am Mittelmeer stehen hoch im Kurs. Spitzenreiter ist erneut Mallorca mit bis zu 71 wöchentlichen Abflügen, gefolgt von Antalya mit rund 45 Flügen.

„Die Sommerferien markieren traditionell den Höhepunkt der Reisesaison. Wir freuen uns, unseren Passagieren eine große Vielfalt an attraktiven Zielen anbieten zu können – von klassischen Badeurlauben bis hin zu spannenden Städtereisen. Bei den Reisezielen bleiben die Favoriten klar verteilt: Mallorca liegt auf Platz eins, gefolgt von Antalya“, sagt Philipp Wolf, Pressesprecher am Hamburg Airport.

Dahin reisen die Norddeutschen: Klassiker und neue Trendziele ab Hamburg

Der Sommerflugplan am Hamburg Airport kombiniert neue Verbindungen mit beliebten Klassikern und bietet Reisenden eine große Auswahl an Zielen. Insbesondere Spanien und die Türkei sind in den Ferien stark nachgefragt. Ganz neu im Flugplan:

In die Türkei geht es nun auch mit AJet nach Bodrum. Ein weiterer Klassiker im Sommer ist Griechenland mit seinen Inseln: Insgesamt zehn griechische Direktziele sind ab Hamburg erreichbar, darunter Kalamata, Kos, Zakynthos oder Santorini. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich zudem Destinationen wie Montenegro, etwa mit Wizz Air nach Podgorica, sowie Verbindungen nach Tirana in Albanien.

Entspannt reisen: Das sind die wichtigsten Tipps und Services

„Ein gelungener Urlaubsstart beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Deswegen empfehlen wir unseren Passagieren, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein und Serviceangebote wie den Vorabend-Check-in, die Slot & Fly-Zeitfensterreservierung für die Sicherheitskontrolle und die Self-Bag-Drop-Automaten zu nutzen. Und wer zusätzlich sein Handgepäck auf ein Minimum reduziert, hilft dabei, dass es für alle an der Sicherheitskontrolle schneller geht“, so Philipp Wolf.

Die Terminals öffnen noch bis Ende Oktober bereits ab 3:15 Uhr, ab 3:30 Uhr sind Sicherheitskontrolle und Slot & Fly-Lane für Fluggäste geöffnet. Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert sind, beantwortet Hamburg Airport die wichtigsten Fragen zum Start in den Urlaub. Wer mit dem Auto anreist, sollte die bequeme Online-Reservierung für seinen Parkplatz nutzen.

Hinweis für Reisende mit Passkontrolle

Auch am Hamburg Airport wird das neue europäische Entry/Exit System - Bundespolizei der Bundespolizei eingesetzt. Reisende, die eine Passkontrolle durchlaufen (z. B. bei Flügen nach Großbritannien, Ägypten, Türkei oder andere Nicht-EU-Länder), werden gebeten, ausreichend Zeit einzuplanen und sich nach der Sicherheitskontrolle direkt zum Gate zu begeben. EU‑Staatsangehörige ab 12 Jahren können die automatisierte Grenzkontrolle EasyPASS nutzen. Diese erfolgt schnell und bequem über Automaten, auf denen der elektronische Pass aufgelegt wird.

Ferienauftakt mit Reisesegen, Musik und Maskottchen

Wer gleich am ersten Tag der Hamburger Sommerferien eine Flugreise antritt, wird in diesem Jahr besonders herzlich verabschiedet: Am 9. Juli verteilen Flughafenseelsorgerin Pastorin Christina Stemmann und Diakonin Doris Hamer vom Arbeitsbereich Kirche und Tourismus zwischen neun und 16 Uhr Postkarten mit Reisesegen. Ergänzt wird der Ferienauftakt am 9. Juli durch die Aktion „Mit Musik geht alles besser“. In Terminal 2 sorgen die Musikerinnen und Musiker des inklusiven Künstlernetzwerks barner16 der Evangelischen Stiftung Alsterdorf zwischen neun und elf Uhr mit Live-Musik für einen entspannten Start in die Ferien. Zugleich informiert der Förderkreis der Stiftung über ihre inklusive Arbeit. Darüber hinaus sorgt ein weiterer Gast für leuchtende Augen bei Besuchern und Passagieren: HSV-Maskottchen Dino Hermann ist im Zeitraum vom 24. bis 30. Juli regelmäßig am Flughafen für kleine und große Fans unterwegs und sorgt mit Begegnungen, Fotos und kleinen Überraschungen für besondere Ferienmomente. Anzutreffen ist Dino Hermann unter anderem im Reisemarkt, bei Marché im Terminal 2 und hinter der Sicherheitskontrolle bei Gebr. Heinemann in den Shops.

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