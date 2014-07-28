Ferienstart am Flughafen München

Zusammen mit Baden-Württemberg und Niedersachsen startet Bayern als eines der letzten deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Der Flughafen München erwartet daher Mitte nächster Woche den Beginn der größten Reisewelle des Jahres.

Für die bayerischen Sommerferien – vom ersten Ferientag am 30. Juli bis zum letzten Ferientag am 15. September 2014 – haben die Airlines insgesamt rund 50.000 Starts und Landungen angemeldet. Während dieser Zeit werden voraussichtlich weit über fünf Millionen Passagiere das Münchner Luftverkehrsdrehkreuz nutzen.

Ein Großteil der Urlaubsflüge führt auch in diesem Jahr wieder zu den beliebten Ferienzielen rund um das Mittelmeer. Die meisten Abflüge (2.200) starten Richtung Italien, dicht gefolgt von spanischen Zielen (1900). Allein 426 Maschinen starten in München während der Sommerferien zur Urlauberhochburg Palma de Mallorca, 200 Flugzeuge steuern die Kanarischen Inseln an. Sehr gefragt sind bei Reisenden auch Ferienziele in der Türkei: Dorthin fliegen insgesamt über 1.200 Maschinen, davon mehr als 400 zur türkischen Ferienmetropole Antalya.

Für eine Fernreise stehen Urlaubern am Münchner Flughafen zahlreiche attraktive Ziele zu Auswahl. Allein 864 Langstreckenflüge führen in die USA und nach Kanada. 219 Mal geht es in die chinesischen Metropolen Hongkong, Peking und Shanghai, 48 Mal nach Singapur, 96 Mal nach Tokio und jeweils 48 Mal zu den indischen Städten Delhi und Mumbai sowie in die thailändische Hauptstadt Bangkok. Insgesamt 398 Maschinen heben in München zu Ländern am Arabischen Golf ab.

Die Terminal 2 Gesellschaft, eine gemeinsame Tochter der Flughafen München GmbH (FMG) und der Deutschen Lufthansa AG, wird während der bevorstehenden Sommerferien wieder einen Welcome-Service zu den Hauptreisezeiten anbieten. Die speziell geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben Informationen und Orientierungshilfen und sind an ihren orangefarbenen Polo-Shirts gut zu erkennen.

Für die Daheimgebliebenen lohnt sich während der Ferien ein Abstecher in den Besucherpark des Airports. Die klassische Airport-Tour startet täglich um 11,30 Uhr am Fuße des Besucherhügels. An gleicher Stelle wird jeweils um 13.30 Uhr eine „A380-Tour“ angeboten, die die Gelegenheit bietet, dass derzeit größte Passagierflugzeug der Welt aus der Nähe zu betrachten. Eine ganz auf die kleinen Besucher zugeschnittene „Kindertour“ um 14.30 Uhr rundet das Besichtigungsprogramm ab.