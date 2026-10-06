Ferienrekord am Flughafen Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Was für ein Sommer! In den Sommerferien starteten und landeten rund 806.000 Passagiere am Airport Nürnberg (Vorjahr rund 786.000). Der stärkste Reisetag war der 31. August mit mehr als 21.000 Fluggästen.

Besonders gefragt waren die klassischen Sonnenziele: Antalya lag mit rund 138.000 Passagieren an der Spitze, gefolgt von Mallorca mit fast 110.000 Reisenden. Auch Heraklion auf Kreta und Hurghada in Ägypten erfreuten sich großer Beliebtheit: Jeweils rund 34.000 Fluggäste reisten dorthin. Insgesamt zählte der Airport Nürnberg während der sechs Ferienwochen knapp 7.800 Starts und Landungen.

„Das große Interesse zeigt: Viele Menschen verbinden den Airport Nürnberg mit einem gelungenen Start in den Urlaub. Unser attraktives Angebot, die kurzen Wege und der persönliche Service sorgen dafür, dass Reisen ab Nürnberg für unsere Fluggäste mit einem entspannten Flughafenerlebnis beginnt“, sagt Geschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Ausblick auf den Winterflugplan 2026/27: Neue Ziele und easyJet als neuer Airline-Partner

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub! Der Winterflugplan 2026/27 bietet ein besonders abwechslungsreiches Flugprogramm: 19 Airlines fliegen Nonstop-Ziele in Europa, Nordafrika und der Türkei an. Zahlreiche neue Verbindungen erweitern die Auswahl für Urlaubsreisen, Städteurlaube und den Besuch von Familie und Freunden: von attraktiven Metropolen in Großbritannien und Italien über Sonnenziele in Marokko und Portugal bis zu vielen Destinationen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.

So viel London wie noch nie

Ein besonderes Highlight im neuen Winterflugplan ist das Angebot von easyJet, die neu ab Nürnberg startet: Die Airline verbindet die Metropolregion direkt mit London-Gatwick, London-Luton, Manchester und Mailand. Damit entstehen zusätzliche, attraktive Möglichkeiten für Städtereisen und Geschäftsreisen. Ergänzt wird das deutlich ausgebaute Großbritannien-Angebot durch Flüge mit British Airways nach London Heathrow sowie tägliche Verbindungen von Ryanair nach London Stansted.

Auch darüber hinaus wächst das Streckennetz: Ryanair nimmt Agadir und Rabat in Marokko sowie Porto in Portugal in den Flugplan auf. Außerdem kehrt Sevilla in den Flugplan zurück.

Mit Wizz Air sind Verbindungen nach Tirana, Chișinău, Skopje sowie nach Brașov, Bukarest, Cluj-Napoca, Sibiu und – neu – Târgu Mureș buchbar.

Ziele mit Sonnengarantie

Für Sonnenhungrige bleibt die Auswahl im Winter besonders groß. Ägypten ist mit Hurghada und Marsa Alam (bis Ende November) vertreten, die Kanarischen Inseln mit Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Ein breites Angebot bietet hier vor allem die Condor Schwestergesellschaft Marabu Airlines.

Auch beliebte Ziele in Spanien, darunter Palma de Mallorca, Alicante, Malaga, Sevilla und Valencia, stehen im Programm. In die Türkei geht es unter anderem nach Antalya, Izmir und täglich zu beiden Istanbuler Flughäfen. Antalya wird dabei von Corendon Airlines, Pegasus Airlines, Freebird und SunExpress bedient.

Neben den touristischen Strecken sichern mehrere tägliche Verbindungen wichtige Anschlüsse an internationale Drehkreuze für die Menschen und Unternehmen aus der Region: Lufthansa fliegt nach Frankfurt, Air France nach Paris und KLM nach Amsterdam. Turkish Airlines verbindet Nürnberg mit Istanbul Airport, Pegasus täglich mit Istanbul-Sabiha Gökçen. Zudem sorgen diese Verbindungen umgekehrt dafür, dass die Metropolregion Nürnberg von aller Welt aus erreichbar ist.

Der Winterflugplan 2026/27 ist bereits buchbar. Einige Verbindungen werden saisonal beziehungsweise nicht durchgängig während der gesamten Wintersaison angeboten. Der Winterflugplan gilt von November 2026 bis Ende März 2027.