Ferienflüge mit airberlin bis Januar 2015 buchbar

Schon jetzt können sich Frühbucher ihre Ferienflüge mit airberlin bis Januar 2015 sichern.

Ab Zürich fliegt airberlin täglich Palma de Mallorca an. Der Hinflug startet in Zürich um 11:50 Uhr, zurück geht es ab Mallorca um 19:50 Uhr. Sonntags bietet airberlin ab Zürich zusätzlich um 06:25 Uhr einen Flug nach Palma de Mallorca an. Zurück in die Schweiz geht es sonntags ebenfalls mit einer zusätzlichen Verbindung um 9:00 Uhr. Auch Basel verbindet die Airline im Winter mit der spanischen Ferieninsel, jeweils am Freitag und Sonntag. Die Kanarischen Inseln sind ein ganzjährig attraktives Reiseziel. Ab Basel und Zürich verbindet airberlin die Schweiz mit Gran Canaria und Teneriffa-Süd. Lanzarote und Fuerteventura werden ab Zürich angeflogen. Neu sind die Flüge ab Zürich nach Gran Canaria am Montag sowie nach Teneriffa-Süd am Mittwoch. Auch die Blumeninsel Madeira fliegt airberlin ab Zürich einmal pro Woche an. Die airberlin Destination Alicante ist besonders bei Golfspielern beliebt und bietet sich mit den Verbindungen jeweils am Freitag und Sonntag ab Zürich optimal für einen Kurztrip an. Inhaber einer topbonus Service Card können ihr Golfgepäck bei vorheriger Anmeldung im Service Center der Airline kostenlos transportieren lassen. Auch nach Italien bietet airberlin zusätzliche Flüge für den Winter 2014/15 an. Ab Zürich fliegt airberlin Brindisi zusätzlich auch montags an. Nach Catania gibt es eine zusätzliche Verbindung am Dienstag. Ab Basel gibt es einen neuen Weihnachtsflug nach Lamezia Therme. Die Verbindungen nach Lamezia Therme ab Zürich werden für die Weihnachtstage von zwei auf drei erhöht. Neu sind auch die Weihnachtsflüge ab Zürich nach Olbia und Neapel. airberlin Fluggäste profitieren von attraktiven Gepäckregelungen. Inhaber einer topbonus Service Card haben außerdem die Möglichkeit, kostenfrei Sitzplätze zu reservieren oder Sportgepäck ohne Gebühr zu befördern. Teilnehmer des airberlin Vielfliegerprogramms können auf allen Flügen topbonus Meilen sammeln und einlösen. airberlin