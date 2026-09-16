Ferienbilanz: Über 1,5 Mio. Fluggäste am STR

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Seit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg Ende Juli sind über 1,5 Millionen Fluggäste über den Flughafen Stuttgart gereist.

Spitzenreiter unter den beliebtesten Urlaubszielen waren diesmal Istanbul, Palma de Mallorca und Antalya. Direkt dahinter erfreuten sich Pristina, Barcelona und Thessaloniki ebenfalls großer Beliebtheit.

Zum Ende der Ferien steht am morgigen Freitag, 11.09.2025 der verkehrsreichste Tag der Sommerferien an: Mit 265 Starts und Landungen ist dies der Tag mit den meisten Flugbewegungen der Ferienzeit. Auch im September und Oktober bleibt es weiterhin lebhaft am STR: Viele Fluggäste nutzen die Nachsaison zum Verreisen, zusätzlich sind auch Geschäftsreisende wieder vermehrt unterwegs, dazu hat Freunde und Verwandte besuchen immer Saison.

Ferienzeit am Flughafen heißt auch Hochkonjunktur für das Airport-Fundbüro: Über 650 Gegenstände wie Sonnenbrillen oder Gepäckstücke wurden abgegeben, aber nur weniger als die Hälfte von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder abgeholt. Zu den außergewöhnlichen Fundstücken zählten diesen Sommer diverse Musikinstrumente wie eine Balalaika, eine Gitarre und Teile eines Schlagzeugs.

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