Ferienauftakt am Flughafen Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Der Flughafen Nürnberg erwartet zum Ferienstart am kommenden Wochenende ein reges Verkehrsaufkommen während den Ferien, das Vorkrisenniveau könnte wieder erreicht werden.

Rund 680.000 Passagiere werden in den bayerischen Sommerferien vom 1. August bis zum 12. September am Albrecht Dürer Airport Nürnberg erwartet, allein am ersten Wochenende werden über 42.000 Fluggäste den Flughafen frequentieren, das sind beinahe so viele wie vor Corona und mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2021. Fast 5.000 touristische Starts und Landungen sind für die Ferienzeit geplant. Beliebtestes Ziel ist Antalya mit bis zu 400 Abflügen. Um dem hohen Reiseaufkommen gerecht zu werden, hat der Airport sein Personal aufgestockt: „Seit Dezember 2021 haben wir eine große Kampagne geschaltet. Gut 150 Neueinstellungen konnten wir seitdem vornehmen“, sagt Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg.

„Weitere Maßnahmen zur Personalrekrutierung, z.B. die Zulassung von Nicht-EU-Bürgern für die Bodenabfertigung, etwa aus der Türkei, durch den Bund, begrüßen wir“, so Dr. Hupe. „Wir haben Bedarf angemeldet und planen einen Einsatz ab August für drei Monate. Wir bekommen dadurch Unterstützung, die derzeit noch nicht absehbaren weiteren kurzfristigen Verkehrszuwächse bzw. Umplanungen abzufedern.“ Für die Verkehrsspitzen gibt es außerdem Hilfe durch Freiwillige aus Verwaltung, Technik und Management.

Zwei Tonnen Gepäck pro Schicht

Allein in der Gepäcksortierung sind über 120 Mitarbeitende aus neun Nationen im 24-Stundenbetrieb tätig. Während der Ferien verladen sie rund 600.000 Koffer und Taschen; das sind 13.000 Gepäckstücke pro Tag. Eine Person bewegt pro Schicht über zwei Tonnen Gewicht mit seiner Muskelkraft. Das Personal an den Check-in-Schalter und vor allem auf dem Vorfeld wird in den Spitzenzeiten deutlich aufgestockt.

Mehr als 20 Fluggesellschaften starten ab Nürnberg

Mehr als 20 Airlines fliegen den Airport im Sommer an. Topziele im Touristikverkehr sind neben Antalya auch Palma de Mallorca (mehr als 300 Abflüge), Heraklion und Hurghada (mehr als 60 bzw. 40 Abflüge) sowie Rhodos (rund 30 Abflüge). Insgesamt mehr als 125 Mal pro Woche werden die schönsten Ziele rund ums Mittelmeer angesteuert. Fernstrecken von Asien bis USA sind über die mehr als 13 täglichen Anschlüsse zu sechs europäischen Drehkreuzflughäfen zu erreichen.

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