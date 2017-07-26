Ferienauftakt am Flughafen Karlsruhe

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

In dieser Woche starten die Sommerferien in Baden-Württemberg, der Flughafen Karlsruhe Baden-Baden erwartet hohes Passagieraufkommen.

Mit dem ersten Ferientag am Donnerstag, 27. Juli 2017 nähert sich die diesjährige Sommer-Reisewelle auch am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (FKB) ihrem Höhepunkt. Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag werden insgesamt 18.000 Fluggäste am FKB erwartet. Verkehrsreichster Flugtag dieses ersten Ferienwochenendes wird der Sonntag mit rund 5.000 erwarteten Fluggästen werden.

Aufgrund des zur Ferienzeit deutlich erhöhten Passagieraufkommens sollte eine frühzeitige Anreise an den Flughafen erfolgen – auch für Geschäftsreisende, informiert der Flughafen.

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden