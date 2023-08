FedEx schliesst Jahr erfolgbringend ab

FedEx Express konnte das Geschäftsjahr, welches am 31. Mai zu Ende ging, mit einem Betriebsgewinn von US$ 794 Millionen abschliessen.

Zwar bedeutet dies einen starken Rückgang des Gewinns im operativen Bereich um 58 Prozent und insgesamt sogar um 91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, angesichts der Wirtschaftslage wird man sich jedoch darüber freuen, überhaupt in den schwarzen Zahlen abschliessen zu können. FedEx erzielte einen Umsatz von US$ 22,36 Milliarden, acht Prozent weniger als im Jahr zuvor, während die Ausgaben um vier Prozent auf US$ 21,57 Milliarden sanken. Im vierten Quartal erlitt der Expressdienst einen Verlust von US$ 136 Millionen bei einem um 25 Prozent tieferen Umsatz von US$ 4,8 Milliarden. Zusätzlich kamen durch das Grounding von zehn A310-200F und vier MD-10 Frachter US$ 260 Millionen an Kosten hinzu.