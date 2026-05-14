FedEx nimmt MD11F Frachter wieder in Betrieb

FedEx MD-11F Frachter (Foto: Avia-Team)

FedEx hat Teile seiner MD-11F Flotte nach einem gut sechs Monate dauernden Flugverbot wieder in Betrieb genommen.

Am 4. November 2025 hatte sich während dem Startlauf eines UPS Frachtflugzeuges vom Typ MD-11F das linke Triebwerk samt Triebwerkaufhängung gelöst und ist abgefallen. Der MD-11 Umbaufrachter stürzte anschliessend über einem Industriekomplex beim Flughafen Louisville ab und hinterliess neben einem grossen Trümmerfeld 14 Todesopfer. Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat daraufhin an alle MD-11 Betreiber die Emergency Airworthiness Directive (AD) 2025-23-51 verschickt. Diese verhängt über alle McDonnell Douglas MD-11 Verkehrsflugzeuge ein Flugverbot.

Die Untersuchung des National Transportation Safety Board (NTSB) konzentrierte sich beim Unfallflugzeug auf einen Defekt an der hinteren Befestigung, die den linken Triebwerksaufhänger mit dem Flügel verbindet. An diesen Strukturbauteilen wurden Anzeichen von Ermüdungsrissen festgestellt, welche zu diesem Unfall führten.

Testflüge bestätigten nun, dass die MD-11F wieder in den Flugbetrieb genommen werden kann. Zwei MD-11F Vollfrachter nahmen bei FedEx Anfang Mai 2026 den Betrieb wieder auf. Die MD-11F mit der Kennung N621FE absolvierte einen kurzen Testflug von Memphis aus, gefolgt von einem Flug zwischen Memphis und Miami. Die MD-11F mit der Immatrikulation N521FE führte mehrere Flüge durch, darunter auch Flüge zwischen Memphis und Los Angeles.

Die Flüge weisen darauf hin, dass FedEx den Flugbetrieb mit der MD-11 schrittweise wieder aufnimmt. Bevor die MD-11F Maschinen wieder fliegen dürfen, müssen sie nach Vorgaben der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde überprüft werden. Die Inspektionen müssen zeigen, dass die Befestigungen der Triebwerke keine Ermüdungserscheinungen aufweisen. FedEx möchte 24 MD-11F Vollfrachter wieder in Betrieb nehmen.